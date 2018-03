ஊட்டி: மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. நீலகிரி மாவட்டம் உதகை மற்றும் குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

In mettupalayam, Ooty, showers of rain

Ooty-mettupalayam and its suburban areas: showers of rain. Ooty, the Nilgiris district, Ma