சேலம்: சேலம் ஏற்காட்டிலும் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது. கோடை காலம் முடியும் வரை மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று வனத்துறை கூறியுள்ளது. தேனி குரங்கணி காட்டுத் தீ சம்பவத்தை தொடர்ந்து தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Training ban: yercaud in Salem hiking in the forest

Salem: Salem yercaud and mountaineering training in the forest Department has banned. Until the end of the summer mountaineering p.