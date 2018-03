குரங்கணி தீ விபத்து: 36 பேர் குழுவை வழிநடத்திய சுற்றுலா வழிகாட்டி கைது

தேனி மாவட்ட மலைப்பகுதியில் துரதிஷ்டவசமான பயணத்தை மேற்கொண்ட 36 பேர் அடங்கிய குழுவை வழிநடத்திச் சென்ற சுற்றுலா வழிகாட்டியை கைது செய்துள்ளதாக போலீஸார் இன்று தெரிவித்தனர்.

மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத் தொடரின் குரங்கணி மலைகளில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் ஏழு பெண்கள் மற்றும் மூன்று ஆண்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் மிகப் பெரிய அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் அடங்கிய குழுவை வழிநடத்தியவர் என்ற வகையில் சுற்றுலா வழிகாட்டி ரஞ்சித்(30) நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம், ‘எதிர்பாராத துயரத்தைச் சந்தித்துள்ள இப்பயணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த சென்னை சார்ந்த குழுவுடன் வேறு தொடர்புகள் இருந்தனவா ’ என்றும் போலீஸார் விசாரித்தனர்.

மலையேறிகள் எவ்வாறு ரஞ்சித்தை தேடி அணுகினர் என்பதைக் குறித்தும் பலரிடம் போலீஸார் விசாரித்து வருவதாகவும் உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

36 பேர் கொண்ட குழு சென்னையிலிருந்து 24 பேரையும் திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களிலிருந்து 12 பேரையும் உள்ளடக்கியிருந்தது. மார்ச் 10-ல் குரங்கணி மலையில் அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை தொடங்கியிருந்தனர். இக்குழுவில் 25 பெண்களும் மூன்று குழந்தைகளும் இருந்தனர்.

