நீலகிரி: நீலகிரி சிறப்பு மலை ரயில் பாரம்பரிய பயணம் என்ற பெயரில் மார்ச் 31 முதல் ஜூன் 24 வரை இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சனி ஞாயிறு இரு நாட்களில் மட்டும் முதல் குன்னூர் வரை இயக்கப்பட உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Nilgiri mountain train movement on March 31 in the first special

