வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கத்தில் பள்ளி வேன் மோதி எல்.கே. ஜி மாணவர் உயிரிழந்தார். வீட்டின் முன் விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவன் பிரவீண்குமார் மீது வேன் மோதியது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Student deaths in Vellore school van collided

