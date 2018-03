‘உங்களைப் போல் படம் காட்ட விரும்பவில்லை’ – தமிழிசைக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் பதிலடி

‘உங்களைப் போல் படம் காட்ட விரும்பவில்லை ‘ என தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

திருப்பூரில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன், “நடிகர் கமல்ஹாசன் அவரது கட்சிக்கு உறுப்பினர் சேர்க்கிறார். இதில் அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்றால் , தமிழக பாஜக தலைவரான என்னையே உறுப்பினராக இணைத்து எனக்கு மெயில் வந்துள்ளது.

’நான் நாம் ஆனோம்’, இன்றிலிருந்து நீங்கள் எங்கள் கட்சியில் உறுப்பினர் என எனக்கு இ- மெயில் வந்தது. கிடைக்கும் இ-மெயில் முகவரிக்கு எல்லாம் அழைப்பு அனுப்புகிறார் கமல். மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி இணையதளம் மூலம் என்னை இணைத்துள்ளதாக மின்னஞ்சல் வந்தது நகைப்புக்குரியதாக உள்ளது” என்று குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழிசையின் இந்தக் குற்றச்சாட்டிற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது. மக்கள் நீதி மய்யத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில், ‘உங்கள் இணையதளத்தில் இருந்து உறுப்பினர் பதிவுக்கான அழைப்பு வந்த ஆதாரம் எங்களிடம் இருக்கிறது. தமிழிசை அவர்களே… நீங்கள் காட்டியது போல நாங்களும் ‘படம்’ காட்ட விரும்பவில்லை. உலகமே உங்களை அழைத்து விசாரிக்கக் கூடாதல்லவா?

ஆதலால், உங்கள் தொலைபேசி எண்ணில் மட்டும் தற்போதைக்கு கரி பூசியிருக்கிறோம். உங்களின் பழைய முதலாளிகளின் கோபத்தை அஞ்சினால் செய்த பதிவை ரத்து செய்து கொள்ளவும் வழியிருக்கிறது. அதுவரை, பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி’ என கூறப்பட்டுள்ளது..

Source: The Hindu

