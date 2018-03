காரைக்குடி முத்துமாரியம்மன் கோயில் மாசி-பங்குனி திருவிழா கொடியேற்றம்

காரைக்குடி: காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் மாசி-பங்குனி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று துவங்கியது. ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கினர். 21ம் தேதி பால்குட ஊர்வலம் நடக்கிறது. காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் பால்குட விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இவ்விழாவில் பல லட்சம் பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து தங்களின் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவர். இந்த ஆண்டுக்கான விழா இன்று காலை 5.45 முதல் 6.57 மணிக்குள் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கினர். 20ம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு கோயில் கரகம், மதுக்குடம், முளைப்பாரி ஊர்வலம், 21ம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு கோயில் காவடி, பூக்குழி இறங்குதல், பால்குடம், மாலை 4 மணிக்கு கரகம், மதுக்குடம், முளைப்பாரி புறப்பட்டு பருப்பூரணியில் விடுதல், இரவு 8.20க்கு காப்பு பெருக்குதல் நடைபெறுகிறது. 22ம் தேதி இரவு 9 மணி அம்மன் வீதிஉலா, 23ம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு சந்தனகாப்பு அலங்காரம் நடைபெறுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Karaikudi muthumariamman Temple Masi-panguni uthiram Festival playing

Karaikudi: muthumariamman Temple, karaikudi meenakshipuram Masi-panguni uthiram Festival today with the playing of the IND.