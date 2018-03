வேதாரண்யம் பகுதியில் கொள்முதல் நிலையங்களில் லட்சம் நெல் மூட்டை தேக்கம்: மழையில் வீணாகும் அவலம்

வேதாரண்யம்: நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகாவில் கத்தரிப்புலம், ஆதனூர், கருப்பம்புலம், ஆயக்காரன்புலம், மருதூர், தென்னடார், கரியாப்பட்டினம், பிராந்தியங்கரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சம்பா அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது. அறுவடை நெல்லை அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்கின்றனர். அப்படி கொண்டு செல்லும் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. ஏற்கனவே கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் லாரி வராததால், நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோனுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் தேங்கி கிடக்கின்றன. நேற்று கத்தரிப்புலம் கிராமத்தில் திடீரென்று சிறிது நேரம் மழை பெய்ததால் கொள்முதல் நிலையத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்த 7000 நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்தன. நெல் மூட்டைகளை மூடி பாதுகாக்க போதிய அளவில் தார்பாய்களை அரசு வழங்கவில்லை. மூட்டைகளை மூடமுடியாமல் ஊழியர்கள் அவதிப்பட்டனர். மழையில் நனைந்த நெல் மூட்டைகள் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் முளைத்துவிடும் என ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். ஊழியர்கள் அமர்ந்து பணிபுரியக்கூட இடம் இல்லை. கீற்று இல்லாத சிறிய கொட்டகையில் பிளாஸ்டிக் தார்பாயை போட்டுக்கொண்டு வெயிலிலும், மழையிலும் நனைந்தபடி வேலை செய்கின்றனர். கத்தரிப்புலத்தில் நிரந்தரமான நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை அமைக்க வேண்டும். மேலும் அரசு உடனடியாக லாரிகளை அனுப்பி வேதாரண்யம் பகுதியில் உள்ள கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கி கிடக்கும் 1 லட்சம் மூட்டைகளை நெல் சேமிப்பு கிடங்குக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

