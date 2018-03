நாகை: நாகை வேதாரண்யம் அருகே எல்லை தாண்டி மீண்டபிடித்ததாக இலங்கை மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான இலங்கை மீனவர்களுக்கு மார்ச் 27ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Sri Lankan fishermen arrested near vedaranyam on March 27, the date the court police

Nagai Nagai meendapiditham across the border near vedaranyam: Sri Lankan fishermen arrested. Arrested in Sri Lanka m.