காட்டுப்பன்றிகளால் விளைநிலங்கள் சேதம் விவசாயிகள் கவலை

தேவதானப்பட்டி: தேவதானப்பட்டி அருகே தர்மலிங்கபுரத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் விளைநிலத்தில் புகுந்து சாகுபடி பயிர்களை சேதப்படுத்தியால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். தேவதானப்பட்டி அருகே சில்வார்பட்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தர்மலிங்கபுரத்தில் சுமார் 250 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்குள்ள மக்கள் விவசாயம், கறவை மாடுகள் வளர்ப்பு, வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடு, கிடை மாடுகள் வளர்ப்பு போன்ற தொழில் செய்து வருகின்றனர். முருகமலை அடிவாரப்பகுதிகளில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. இந்த விளை நிலங்களில் தக்காளி, கத்தரி, வெண்டை, வாழை, தென்னை, உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது கடுமையாக வெயில் வாட்டி எடுப்பதால் வனப்பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தேடி விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. இந்த நிலையில் காட்டுப்பன்றிகள் இரவு நேரத்தில் கூட்டமாக இந்த விளைநிலத்தில் புகுந்து விடுகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாக விளைநிலத்தில் புகுந்து தக்காளி, வெண்டை, வாழை உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தியுள்ளது. முருகன் என்ற விவசாயின் இரண்டு தக்காளி செடியை சேதப்படுத்தியுள்ளது. இதே போல் சங்கால் என்ற விவசாயின் மாட்டு தீவனப்பயிரான சீமைப்புல்லை சேதப்படுத்தியுள்ளது. மலையடிவாரத்தில் தடுப்பு வேலி அமைத்து வனவிலங்குகளை விளைநிலங்களுக்குள் நுழையவிடாமல் தடுக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Hog farmers worried by farmland damage

Devadanapatti near tharmalingapura in wild boar: devadanapatti into their farmland cultivation teaching