நெல் வயல்களில் சோலார் கருவி பூச்சித்தாக்குதல் குறைந்தது

கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில் புகழூர், நெரூர், வாங்கல், என்.புதூர், மண்மங்கலம் போன்ற பகுதிகளில் கிணற்றுப்பாசனத்தில் விவசாயிகள் பயிர் செய்து வருகின்றனர். நெல், வாழை, வெற்றிலை பயிர்களில் பூச்சித் தாக்குதல் காரணமாக விளைச்சல் பாதிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக நெல் வயல்களில் பூச்சி தாக்குதல் காரணமாக விவசாயிகள் பெரும் இழப்பை சந்தித்து வந்தனர். பூச்சியை விரட்டுவதற்காக தற்போது வேளாண்துறை சோலார் விளக்கு பொறி கருவியை வழங்கி வருகிறது. மேற்கண்ட பகுதிகளில் நெல் வயல்களில் விவசாயிகள் இந்த கருவியை நிறுவி உள்ளனர். பூச்சிகளை பிடிக்கப்பட்டு தற்போது பெருமளவு பூச்சி தாக்குதல் குறைந்துவிட்டதாக விவசாயிகள் கூறினர். இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், ஒரு சில பூச்சி தாக்குதல் காரணமாக நெற்பயிர் சேதம் அடைந்து பெருத்த இழப்பை சந்தித்து வந்தோம். பூச்சி மருந்துகளை அடித்து பூச்சிகளை விரட்டி வந்தோம். எனினும் பூச்சி மருந்தின் ரசாயன தாக்கம் பயிரில் ஏற்பட்டு வந்தது. தற்போது இயற்கை முறையில் சோலார் விளக்கு கருவியை நிறுவியதால் இரவு நேரத்தில் இந்த விளக்கு எரியும்போது வெளிச்சத்தில் கவரப்பட்டு பூச்சிகள் இயந்திரத்தில் சிக்கிக்கொள்கின்றன. இந்த வகையில் பூச்சிகள் பிடிபடுகின்றன. சோலார் முறையில் விளக்குக்கு தேவையான மின்சாரமும் கிடைத்து விடுகிறது. பூச்சி தாக்குதல் குறைந்துவிட்டதால் நெற்பயிர் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றன என்றனர்.

Source: Dinakaran

Poochithakuthal solar equipment at least in paddy fields

