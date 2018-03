மணல் மேடானது முத்துக்குடா கடற்கரை: மீன்பிடி படகுகள் சகதியில் சிக்குகின்றன

அறந்தாங்கி: புதுகை மாவட்டம் கட்டுமாவடி முதல் ஏனாதி வரை உள்ள 42.8 கி.மீ தூர கடற்பகுதியில் கட்டுமாவடி, கிருஷ்ணாஜிபட்டினம், பிரதாபிராமன்பட்டினம், மணமேல்குடி, அய்யப்பட்டினம், புதுக்குடி, ஆர்.புதுப்பட்டினம், முத்துக்குடா உள்ளிட்ட 32 கிராமங்களில் இருந்து 13 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்கள், 2800 நாட்டுப்படகுகள் மூலம் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனர். நாட்டுப்படகு மீனவர்களுக்காக ஆர்.புதுப்பட்டினம், முத்துக்குடா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மீன்பிடி இறங்குதளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முத்துக்குடா கடற்பகுதியில் அலையாத்திகாடுகள் எனப்படும் மாங்குரோவ் காடுகள் இயற்கையாகவே வளர்ந்துள்ளன. இந்த அலையாத்தி காடுகளில் மீன்கள், நண்டுகள், இறால்கள் இனப்பெருக்கம் செய்து வருகின்றன. முத்துக்குடாவில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனர். முத்துக்குடாவில் மீன்பிடி இறங்கு தளம் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், கடற்கரை பகுதியில் சுனாமிக்கு பிறகு அதிக அளவு மண் தேங்கி, கரைப்பகுதி மேடாக மாறிவிட்டது. இதனால் மீன்பிடித்து கரை திரும்பும் மீனவர்கள் தண்ணீரில் நிறுத்தும் படகுகள் கடலில் தண்ணீர் சிறிது வற்றினாலே சகதியில் சிக்கிவிடுகின்றன. இதனால் அந்த படகை வெளியே எடுக்க மீனவர்கள் மிகுந்த சிரமப்பட வேண்டி உள்ளது. மேலும் அவ்வாறு வெளியே எடுக்கும்போது, படகின் அடிப்பகுதி சேதமடையும் நிலையும் உள்ளது. இதனால் மீனவர்கள் பொருளாதார இழப்பையும் சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே முத்துக்குடா கடற்பகுதியில் தேங்கியுள்ள மணலை தூர்வாரி அகற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Ridge is muthukuda Beach: fishing boats are being caught in the mud

Aranthangi: Pudukkottai district kattumavadi enadi 42.8 km distance between offshore kattumavadi, krishnajibat