மணல் விற்பனை நிலையம் முன் 28ம் தேதி முற்றுகை போராட்டம்: லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனம் அறிவிப்பு

நாமக்கல்: நாமக்கல்லில், தமிழ்நாடு மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளன செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்துக்கு பின், மாநில தலைவர் செல்ல.ராசாமணி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: தமிழக அரசு புதிய மணல் குவாரிகளை திறக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருவது ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது. இதனால், கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மணல் விலை உயர்ந்து வருவதுடன், மணல் லாரி உரிமையாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. திருச்சி மாவட்டம், தொட்டியம் அருகே ராமசமுத்திரத்தில் அரசு மணல் குவாரி உள்ளது. ஆனால், இங்கு ஆன்லைன் மூலம் மணல் புக்கிங் செய்ய முடியாது. மணல் லாரி உரிமையாளர்களின் லாரிகளுக்கு, இங்கு மணல் லோடு செய்வதில்லை. அதற்கு பதிலாக ஆளுங்கட்சியினரிடம் டோக்கன் வாங்கி வருபவர்களுக்கு மட்டுமே மணல் லோடு செய்யப்படுகிறது. இங்கு மணல் அள்ளி எம்.களத்தூர் அருகேயுள்ள மேய்க்கல்நாயக்கன்பட்டியில் மணலை கொட்டி இருப்பு வைத்துள்ளனர். அங்கு அரசு மணல் விற்பனை நிலையம் என போர்டு வைத்து மணல் விற்பனை செய்கின்றனர். அரசின் கட்டுமான பணிக்கு மட்டும் தான், மணல் லோடு செய்யப்படும் என கூறி கொண்டு ஆளுங்கட்சியினர் ஆதரவு பெற்ற நபர்களுக்கு மட்டுமே மணல் தரப்படுகிறது. இந்த முறைகேட்டை கண்டித்து, வரும் 28ம் தேதி அரசு மணல் விற்பனையகம் முன் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்படும். இதில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். திருச்சி, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மணல் குவாரியில், அதிகளவில் முறைகேடு நடப்பதாக நீதிமன்றமே கூறிய பிறகும், திருச்சி மாவட்டத்தில் அரசு மணல் குவாரிகளை நிர்வாகம் செய்யும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை, தமிழக அரசு இடமாற்றம் செய்யவில்லை. தொடர்ந்து அவர்களே அங்கு பணியாற்றி வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

