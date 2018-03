அடுத்த மாதம் சீனா செல்கிறார் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் – டோக்லாம் விவகாரம் பேசப்படுமா?

ஷாங்காய் கூட்டுறவு அமைப்பில் உள்ள நாடுகளின் வெளியுறவு மந்திரிகள் பங்கேற்கும் கூட்டம் சீனாவில் அடுத்த மாதம் நடக்க உள்ள நிலையில், சுஷ்மா அதில் கலந்து கொள்ள உள்ளார். #SushmaSwaraj

புதுடெல்லி: ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பு நாடுகளின் மாநாடு சீனாவின் குயிங்டோ நகரில் வரும் ஜூன் மாதத்தில் நடக்க உள்ளது. இதற்கான முன்னோட்டமாக கூட்டமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு மந்திரிகள் பங்கேற்கும் கூட்டம் அடுத்த மாதம் பீஜிங் நகரில் நடக்கிறது. இதில், மத்திய வெளியுறவு மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார். வரும் 28-ம் தேதி ஜப்பான் செல்லும் அவர் அங்கிருந்து அமெரிக்கா செல்கிறார். அங்கு வெளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு பிரதிநிகளை சுஷ்மா சந்திக்க உள்ளார். இதில், பாதுகாப்பு மந்திரி நிர்மலா சீதாராமனும் கலந்து கொள்கிறார். இந்த கூட்டத்தை முடித்துக்கொண்டு சீனாவுக்கு சுஷ்மா செல்கிறார். ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடக்கும் வெளியுறவு மந்திரிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேச உள்ளார். சீன வெளியுறவு மந்திரியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது டோக்லாம் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை அவர் எடுத்துரைப்பார் என கூறப்படுகிறது. டோக்லாம் எல்லையில் சீனா ஹெலிபேட் மற்றும் ராணுவ தளங்களை அமைத்து வருவதாக பாதுகாப்பு மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ள நிலையில், சுஷ்மாவின் இந்த பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. #SushmaSwaraj

Source: Maalaimalar

English summary

Sushma Swaraj-People’s Republic of China next month goes toklam when talk about the issue?

Shanghai Cooperation Organisation countries in participating in the meeting of Foreign Ministers next month, the m in the People’s Republic of China