ட்ரெக்கிங் சென்றவர்கள் காட்டுத்தீயில் சிக்கி பலியான விவகாரத்தில் புதிய திருப்பம் வனத்துறையிடம் அனுமதி பெற்றே சென்றோம்

ஆண்டிபட்டி: மலையேற்ற பயிற்சிக்கு வனத்துறையிடம் பணம் கட்டி, முறையான அனுமதி பெற்றே சென்றோம் என, சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலையை சேர்ந்தவர் பிரபு (30). இவர் ‘டூர் டி இ – ஆர்டிஇ இண்டியா ஹாலிடேஸ்’ என்ற பெயரில் ஈரோடு பெருந்துறை அருகே சுற்றுலா அலுவலகத்தை நடத்தி வருகிறார். இவரது ஒருங்கிணைப்பில் 12 பேர் கொண்ட குழுவினர், குரங்கணி மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றனர். இவருடன் வந்து காட்டுத்தீயில் காயமடைந்த சிலர், தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு இருந்த பிரபுவிடம் தேனி மாவட்டம், கண்டமனூர் விலக்கு போலீசார், விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அவர் அளித்த வாக்குமூலம் வருமாறு: கடந்த 9ம் தேதி இரவு 9.30 மணிக்கு ஈரோடு, சென்னிமலையிலிருந்து வேன் மூலம், தேனி மாவட்டம், போடி அருகே குரங்கணிக்கு மலையேற்ற பயிற்சிக்காகவும், சுற்றி பார்க்கவும் என்னுடன் ஈரோட்டை சேர்ந்த சதீஷ்குமார், கண்ணன், விவேக், சக்திகலா, சவீதா, திவ்யா, நேகா, தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் திருப்பூரை சேர்ந்த ராஜசேகர், சாதனா, பாவனா என மொத்தம் 12 பேர் புறப்பட்டு சென்றோம். தேனி வழியாக போடி சென்று 10ம் தேதி காலை குரங்கணிக்கு புறப்பட்டோம். வழியில் வனத்துறை சோதனைச்சாவடியில், ஒரு நபருக்கு ரூ.200 வீதம் பணம் கட்டி, காட்டிற்குள் செல்ல முறையாக அனுமதி சீட்டு பெற்றே சென்றோம். அங்கிருந்த குரங்கணி பகுதியை நன்கு அறிந்தவரான ரஞ்சித்தை வழிகாட்டியாக கொண்டு, காலை 9 மணிக்கு குரங்கணியில் வேனை நிறுத்தி மலையேறத் துவங்கினோம். நரிப்பட்டி, ஒத்தமரம் வழியாக கொழுக்குமலைக்கு மாலை சுமார் 6 மணிக்கு சென்ற நாங்கள், இரவு அங்கு டெண்ட் அமைத்து தங்கினோம். எங்களை தொடர்ந்து சென்னையை சேர்ந்த அருண் பிரபாகரனுடன் சுமார் 26 பேர் கொழுக்குமலைக்கு வந்து எங்களுக்கு அருகிலேயே தங்கியிருந்தனர்.

கடந்த 11ம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு அருண் பிரபாகரனுடன் வந்தவர்களில் 3 பெண்களுக்கு நடப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. எனவே, அவர்களை ஜீப் மூலம் சூரியநல்லிக்கு அனுப்பி வைத்தோம். முதலில் அருண் பிரபாகரன் குழு, தொடர்ந்து நாங்கள் குரங்கணி பகுதிக்கு கீழே இறங்கி வந்தோம். மதியம் 2 மணிக்கு வனப்பகுதிக்குள் வரும் வழியில் ஒத்தமரத்தில், எங்களுக்கு முன்னதாக வந்த அருண்பிரபாகரன் குழுவினர் மதிய உணவு அருந்தி விட்டு ஓய்வில் இருந்தனர். அப்போது எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக வந்த ரஞ்சித், ‘காட்டுத்தீ அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் வேகமாக கீழே இறங்க வேண்டும்’ என்று வேறு பாதை வழியாக எங்களையும், அருணுடன் வந்தவர்களையும் அழைத்து வந்தார். வரும் வழியில் அசம்பாவிதமாக காட்டுத்தீ வேகமாக எங்களை நெருங்கியதால், குழுவாக வந்த நாங்கள் தப்பிக்கும்விதமாக நாலாபுறமும் பிரிந்து சென்றோம். அதற்குள் காட்டுத்தீ முழுவதும் சூழ்ந்து விட்டது.

நான், ரஞ்சித், சாதனா, பாவனா, நேகா, ராஜசேகர், அருணுடன் வந்த 3 பெண்கள் தீக்காயங்கள் ஏதுமின்றி தப்பித்து குரங்கணிக்கு வந்து விட்டோம். அதன் பின்னர் காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு குரங்கணி, நரிப்பட்டியில் உள்ள மக்கள் மற்றும் காவல்துறையினர், வனத்துறையினருடன் நாங்கள் சென்ற பகுதியை பார்வையிட சென்றோம். அப்போது என்னுடன் வந்தவர்களில் தமிழ்ச்செல்வன், விவேக், திவ்யா மற்றும் சென்னை குழுவின் அருண்பிரபாகரன் உள்ளிட்ட 9 பேர் இறந்து கிடந்தனர். அவர்களையும், என்னுடன் வந்து காயமடைந்தவர்களில் சவீதா, கண்ணன், சக்திகலா, சதீஷ்குமார் மற்றும் சென்னையிலிருந்து வந்த சிலரையும் காவல்துறை மற்றும் பொதுமக்கள், மீட்புப்படை உதவியுடன் 12ம் தேதி காலை கீழே கொண்டு சென்று தேனி மற்றும் மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தோம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று முன்தினம் காயமடைந்தவர்களை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அப்போது அவர், ‘‘முறையான அனுமதியில்லாமல் மலை ஏறியுள்ளனர். வனத்துறை அனுமதியை இவர்கள் பெறவில்லை. பொதுவாக கோடை காலங்களில் மலைப்பகுதிகளில் வறட்சி ஏற்படும். வனத்தில் உள்ள செடி கொடிகள் காய்ந்து போகும். அப்போது இதுபோன்ற தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. கோடை காலங்களில் மலையேறும் பயிற்சிக்கு பொதுவாக அனுமதிப்பதில்லை. இதற்கான வசதிகள் கொண்ட ஒரு சில இடத்தில் மட்டுமே மலையேறும் பயிற்சிக்கு அனுமதி தரப்படும்,’’ என தெரிவித்திருந்தார். இச்சூழலில் அனுமதி பெற்றே வனத்துக்கு சென்றோம் என சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Those who went trekking in the forest fires killed trapped in a new twist to the affair, received permission from the forest Department we went

Andipatti: mountaineering training, money for the forest proper permission is obtained, we went to the same position, tourism