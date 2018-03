இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என வழக்கு

போடி: குரங்கணி தீ விபத்து தொடர்பாக போலீசார் இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என வழக்குப்பதிந்துள்ளனர். ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை அருகே சுற்றுலா அலுவலகம் நடத்தி வரும் பிரபு குரங்கணி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்துள்ள புகாரில், ‘‘மார்ச் 9ம் தேதி எங்கள் குழுவிலிருந்து 12 பேரை அழைத்துக் கொண்டு, அருண்முருகன் என்ற டிராவல்ஸ் வேன் மூலம் போடி வந்தோம். 10ம் தேதி அங்கிருந்து கொழுக்குமலைக்கு சென்று, 11ம் தேதி கொழுக்குமலையிலிருந்து குரங்கணிக்கு ரஞ்சித் என்ற வழிகாட்டி துணையுடன் கீழே இறங்கி வந்தோம். மதியம் 2 மணியளவில், சென்னையிலிருந்து வந்த மற்றொரு குழுவினர் 26 பேரை சந்தித்து, பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அப்போது காட்டுத்தீ பரவியதால் நாலாபுறமும் நாங்கள் சிதறி ஓடியதில், சிலர் காயம்பட்டும் சிலர் இறந்தும் போயுள்ளனர்,’’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த புகாரின்பேரில் குரங்கணி காவல்நிலைய எஸ்ஐ (பொறுப்பு) ராஜலிங்கம், 174 பிரிவின் கீழ் (இயற்கைக்கு மாறான மரணம்) வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார். பொதுவாக, 174 பிரிவின் கீழ் தற்கொலை, விபத்து, சந்தேக மரணம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு வழக்குப்பதிவு செய்வது வழக்கம்.

Source: Dinakaran

