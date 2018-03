திருவொற்றியூர் காலடிப்பேட்டையில் கோயில் நிலத்தை அளவீடு செய்ய குடியிருப்புவாசிகள் கடும் எதிர்ப்பு: அறநிலையத்துறையினர் திரும்பி சென்றனர்

திருவொற்றியூர்: நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருவொற்றியூர் காலடிப்பேட்டையில் உள்ள கோயில் நிலத்தை அளவீடு செய்ய வந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு, பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் திரும்பி சென்றனர். திருவொற்றியூர் காலடிப்பேட்டை மார்க்கெட் லேன் பகுதியில் திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான சுமார் 6.6 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. சுமார் 80 கோடி மதிப்பிலான இந்த இடத்தில் 316 குடும்பங்கள் பூர்வீகமாக வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன், மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை, தமிழகத்தில் உள்ள அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான அனைத்து இடங்களையும் கணக்கிட்டு, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும், என உத்தரவிட்டது. அதன்பேரில், திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை அளவீடு செய்ய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் திருவொற்றியூர் தாசில்தார் ராஜ்குமார் ஆகியோர் போலீசாருடன் நேற்று காலடிப்பேட்டை மார்க்கெட் லேன் பகுதிக்கு வந்தனர். இவர்கள், அங்குள்ள கோயில் நிலத்தை அளவீடு செய்ய முயன்றபோது, அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து, ‘இந்த நிலத்துக்கான ஆவணங்கள் தங்களிடம் உள்ளது. இங்கு நாங்கள் 3 தலைமுறையாக வசித்து வருகிறோம். எனவே, இந்த இடத்தை ஆய்வு செய்ய கூடாது,’ என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது அதிகாரிகள், ‘நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நிலத்தை அளவீடு செய்ய வந்துள்ளோம். இதனால், உங்களுக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை,’ என்றனர். ஆனால், அதை ஏற்க மறுத்து பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, அதிகாரிகள் நாளை (இன்று) நிலத்தை அளவீடு செய்ய வருவதாக கூறிவிட்டு திரும்பி சென்றனர். இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

