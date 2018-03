ஷமியால் தன் நாட்டையும், மனைவியையும் ஏமாற்ற முடியாது – டோனி

இந்திய அணி வீரர் முகமது ஷமிக்கு ஆதரவாக முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் டோனி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். #MSDhoni #MohammedShami #HasinJahan

புதுடெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி (27). இவருக்கு ஹசின் ஜகான் என்ற மனைவியும், மகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில், சமி பல பெண்களுடன் பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக மிகவும் அந்தரங்க விஷயங்கள் பற்றி சாட் செய்துள்ள விவரங்களை ஹசின் ஜகான் தனது பேஸ்புக்கில் ஷேர் செய்திருந்தார். இதையடுத்து, சமியும், அவரது தாய், சகோதரன் ஆகியோரும் தன்னை துன்புறுத்தி வருவதாகவும், கணவரின் குடும்பத்தார், தன்னை கொலை செய்ய கூட முயற்சித்ததாகவும் கடந்த 8-ம் தேதி கொல்காத்தாவில் உள்ள லால்பசார் காவல்நிலையத்தில் ஹசின் ஜகான் புகார் அளித்துள்ளார். அவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் இன்று சமி மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் மீது பல பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



இந்த பிரச்சனை காரணமாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் ஷமியின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. தற்போது இவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து இருப்பதால் ஐ.பி.எல். போட்டியில் அவர் ஆடுவாரா? என்பதும் தெரியவில்லை.



இந்நிலையில், ஷமிக்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டோனி ஆதரவாக பேசியுள்ளார். இதுகுறித்து டோனி பேசியதாவது, எனக்கு தெரிந்தவரை ஷமி ஒரு நல்ல மனிதர். அவரால் தனது நாட்டையும், மனைவியையும் ஏமாற்ற முடியாது. இது அவரது தனிப்பட்ட வாழக்கை. இதற்கு மேல் நான் எந்த கருத்தும் கூற முடியாது என்று கூறியுள்ளார். #MSDhoni #MohammedShami #HasinJahan

Source: Maalaimalar

