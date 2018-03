நெல்லையில் பிரபல அரிசி கடையில் வருமான வரிசோதனை

நெல்லை: நெல்லை டவுனில் பிரபல மொத்த அரிசி கடையில் வருமான வரித்துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்தினர். ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் நெல்லை, தூத்துக்குடியில் ஓட்டல்கள், நிறுவனங்கள், அரசு ஒப்பந்தாரர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்களின் வீடுகளில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.இந்நிலையில் நெல்லை டவுன் மார்க்கெட் அருகேயுள்ள கிருஷ்ணன்செட்டியார் அரிசி கடையில் நேற்று காலை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர். நெல்லை வருமான வரித்துறை இணை ஆணையாளர் ஜெயராமன் தலைமையில் 3 பெண்கள் உட்பட 10 பேர் கொண்ட அதிகாரிகள் குழுவினர் சோதனை நடத்தினர். காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய சோதனை நள்ளிரவு 12 மணி வரை நீடித்தது. இந்த சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள், நகைகளின் விவரம், சொத்து பட்டியல்களின் விவரங்கள், கணக்கில் வராத பணம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்ததாக வருமான வரித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், ஆடம்பர கார் ஒன்று தற்போது வாங்கியதன் அடிப்படையில் அரிசி கடையில் சோதனை நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

