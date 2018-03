தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக தண்டவாளத்தில் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளதால் முத்துநகர் ரயில் தூத்துக்குடி மேலூரில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்துக்கு ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரமே உள்ள நிலையில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Torrential rain in Tuticorin melur echo: muthunagar rail

Tuticorin: heavy rains in thoothukudi district, and due to the stagnant water in the Rails because you have k