கனமழையால் நெல்லை-தூத்துக்குடியில் இன்று பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

கனமழை பெய்து வருவதால் நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நெல்லை: இந்திய பெருங்கடலில் குமரிக்கு தெற்கே, மாலத்தீவு அருகே 3 நாட்களுக்கு முன்பு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவானது. இது வலுப்பெற்று, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி உள்ளது. இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி, நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு முதலே பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் விடிய விடிய பெய்த மழை காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. சாலைகள் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கின்றன. மழை நீடிப்பதால் நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இரு மாவட்டங்களிலும் இன்று வழக்கம்போல் தேர்வு நடைபெறும் என கலெக்டர்கள் அறிவித்துள்ளனர். பலத்த மழை காரணமாக குற்றாலம் அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. தண்டவாளத்தில் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளதால் முத்துநகர் ரெயில் தூத்துக்குடி அருகே உள்ள மேலூரில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக பாபநாசத்தில் 19 செ.மீ. மழை பெய்துள்ளது. ராமநதி அணை பகுதியில் 13 செ.மீ., கடனா நதி அணையில் 11 செமீ, சேர்வலாறு, செங்கோட்டையில் தலா 10 செமீ, காயல்பட்டினத்தில் 14 செமீ, திருச்செந்தூரில் 8 செமீ மழை பதிவாகி உள்ளது. அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு தென் மாவட்டங்களில் மழை நீடிக்கும் என்றும், குமரி கடலோரம், கேரளாவின் தென்பகுதி மற்றும் மாலத்தீவில் கடல் அலை கொந்தளிப்பாக காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. மணிக்கு 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் மன்னார்வளைகுடா முதல் லட்சத்தீவுகள் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. #tamilnews

Source: Maalaimalar

