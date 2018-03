வேலூர் : நாட்றம்பள்ளி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போலீசார் ரோந்து வாகனம் மீது லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது. லாரி மோதிய போது ரோந்து வாகனத்தில் போலீசார் யாரும் இல்லாததால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Police patrol vehicle collide on the truck accident near Vellore

Vellore: natramballi national highway police patrol vehicle collide on the lorry crashed. Truck collide