விழுப்புரம் : கள்ளக்குறிச்சியில் குடும்பத் தகராறில் கைக்குழந்தையுடன் கனகா என்பவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.குழந்தையுடன் சரவணன் என்பவரது மனைவி கனகா தீக்குளித்து உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In family quarrels with mother infant in kallakurichi suicide

In a family quarrel in kallakurichi villupuram: Babe xxx with the Kanaka committed suicide.