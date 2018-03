மாலத்தீவு பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: தென் தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு கனமழை- வானிலை மையம் அறிவிப்பு

இந்தியப் பெருங்கடலில் நிலவிவந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளதால், தென் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் இன்றும், நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ்.பாலச்சந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

இந்தியப் பெருங்கடலில் இலங்கை, குமரிக்கடல், மாலத்தீவுகளை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலவிவந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. இது 13-ம் தேதி காலை 8.30 மணி அளவில் மாலத்தீவுகளுக்கு வடகிழக்கே 290 கி.மீ. தொலைவில் நிலைகொண்டுள்ளது. இது, மேலும் வடமேற்கு திசையில் லட்சத்தீவுகளை நோக்கி நகரும்.

இதன் காரணமாக தென் தமிழகப் பகுதிகளான ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, சிவகங்கை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் இன்றும், நாளையும் மிதமான மழை பெய்யும். தென் தமிழகப் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்.

குமரிக் கடல், தெற்கு கேரளப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும். இப்பகுதிகளில் மணிக்கு 45 முதல் 65 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும். எனவே, மீனவர்கள் தென் தமிழக கடலோரப் பகுதி, குமரிக்கடல், மாலத்தீவு பகுதிகளுக்கு இன்று செல்ல வேண்டாம். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் லட்சத்தீவை நோக்கி நகர்வதால் அப்பகுதிகளுக்கு இன்றும், நாளை யும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம்.

நேற்று காலை 8 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசத்தில் 40 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. தொண்டியில் 20 மி.மீ., பாம்பன், கமுதி, மணிமுத்தாறு, சேரன்மகாதேவி, திருப்புவனம், மானாமதுரை, இளையான்குடி, அம்பாசமுத்திரம், ராமேசுவரம், கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி, சிவகாசியில் 10 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

