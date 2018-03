இந்திய பெருங்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நீடிப்பு : தூத்துக்குடி, நெல்லையில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

சென்னை: இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறி மாலத்தீவு பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தென் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல், மார்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் நேற்று இரவு கனமழை பெய்துள்ளது. ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்கள் 5ம் நாளாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை. கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் குளச்சல் உள்ளிட்ட மீன்பிடி துறைமுகங்களில் 3000 விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நெல்லை, அம்பாசமுத்திரம், கடையம், தென்காசி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பெய்து வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பொதுமக்கள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக பாம்பன், தூத்துக்குடி துறைமுகங்களில் 3ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் லட்சத் தீவு, மாலத்தீவு பகுதியை நோக்கி நகரும் என்று வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. எனவே அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு குமரி கடலோரம் கேரளாவின் தென்பகுதி மற்றும் மாலத்தீவில் கடல் அலை கொந்தளிப்பாக காணப்படும். மணிக்கு 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும். இதனையடுத்து மன்னார்வளைகுடா முதல் லட்சத்தீவுகள் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். கடலில் மீன்பிடித்துக்கொண்டு இருந்தால், அவர்கள் உடனடியாக அருகே உள்ள கரைப்பகுதிகளுக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. லட்சத்தீவுகள் வரை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் தீவிரம் நீடிக்கும் என்று வானிலை மையம் தகவல் அளித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக நெல்லை, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்றும் மற்றும் நாளையும் அநேக இடங்களில் மழை பெய்யும். இதில் சில இடங்களில் மிதமான மழையும், சில இடங்களில் கனமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்தேர்வுகள் வழக்கம் போல நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Low pressure zone in the Indian Ocean, ext: schools in Tuticorin, Tirunelveli holiday

