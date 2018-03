தலைமை செயலர் மீதான தாக்குதல்: டெல்லி முதல்வர் கேஜ்ரிவால் ஆலோசகர் பதவி விலகினார்

டெல்லி தலைமைச் செயலாளர் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தைப் பார்த்த, முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவாலின் ஆலோசகர் வி.கே.ஜெயின் பதவி விலகி உள்ளார்.

டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் இல்லத்தில் கடந்த 19-ம் தேதி இரவு ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற தலைமைச் செயலர் அன்ஷு பிரகாஷ், எம்எல்ஏ-க்கள் சிலர் தன்னை தாக்கியதாக புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஜெயினிடமும் போலீஸார் விசாரணை நடத்தினர்.

இந்நிலையில், டெல்லி முதல்வரின் ஆலோசகர் பதவியிலிருந்து வி.கே.ஜெயின் நேற்று விலகிவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பதவி விலகல் கடிதத்தை முதல்வர் அலுவலகத்துக்கும் அதன் நகல் துணைநிலை ஆளுநருக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளதாக அரசு அதிகார வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குடும்ப சூழல் மற்றும் சொந்த காரணங்களுக்காக பதவி விலகுவதாக தனது பதவி விலகல் கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

முதல்வர் வீட்டில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ஜெயின், தலைமைச் செயலாளர் தாக்கப்பட்ட நேரத்தில் வேறு இடத்தில் இருந்ததாகவும் அந்த சம்பவத்தைப் பார்க்கவில்லை என்றும் ஏற்கெனவே கூறியிருந்தார்.

இந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு ஜெயின் விடுப்பில் சென்றார். இதனிடையே, அமானுத்துல்லா கான், பிரகாஷ் ஜார்வால் ஆகிய இரு எம்எல்ஏ-க்களும் தலைமைச் செயலாளரை தாக்கினர் என ஜெயின் தெரிவித்ததாக, போலீஸார் நீதிமன்றத்தில் கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

