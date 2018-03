வாஷிங்க்டன் : இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பிரபல விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்(76) அமெரிக்காவில் காலமானார். விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங், பிரபஞ்சம் குறித்த ஆய்வு மேற்கொண்டு பிரபலமானவர். நரம்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இவர், பிரபஞ்ச கருங்குழி குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

Source: Dinakaran

Uk scientist Stephen Hawking (76) and death in the United States

