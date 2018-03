ஆணவ கொலைகளை தடுக்க தனி சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும்- நல்லக்கண்ணு

ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தமிழக அரசு தனி சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்டு மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் ஆணவ கொலை செய்யப்பட்ட சங்கரின் மனைவி கவுசல்யா தனது கணவர் பெயரில் சங்கர் சமூக நீதி அறக்கட்டளை தொடங்கி உள்ளார். அதன் அறிமுகவிழா நடைபெற்றது. இதில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு கலந்து கொண்டார். அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது- உடுமலை சங்கர் பெயரில் சமூக நீதி அறக்கட்டளை தொடங்கிய முயற்சி வரவேற்கத்தக்கது. ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தமிழக அரசு தனி சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். இளம் காதலர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும். காவிரி பிரச்சனையில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த மறுத்து வருகின்றது. மத்திய அரசு தீர்ப்பை அமல்படுத்த தயங்கி வருகிறது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் பிரச்சனையில் மீண்டும் அனைத்து கட்சியும் கூடி ஆலோசிக்க வேண்டும். குரங்கணியில் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு காவல்துறையும், வனத்துறையும் அனுமதித்து இருக்க கூடாது. இது வருந்ததக்க சம்பவம். இனிமேல் இது போன்ற சம்பவம் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும். மத்தியில் பா.ஜ.க அரசின் ஆட்சி 4 ஆண்டு நிறைவடைந்து இருக்கிறது. இதுவரை விவசாய பிரச்சனைகளில் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. விவசாயிகள் கடனை ரத்து செய்வதற்கு பதிலாக கார்ப்பரேட் முதலாளிகளுக்கு கடன்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. விவசாய பிரச்சனையில் கர்நாடகா மாநில தேர்தலை மனதில் வைத்து பா.ஜ.க செயல்படுகின்றது. தேசிய ஒருமைப்பாட்டை கேள்விக்குள்ளாகும் வகையில் பா.ஜ.க அரசு செயல்படுகிறது. இவ்வாறு நல்லக்கண்ணு தெரிவித்தார். #Tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Brazen killings should be brought to prevent the Privacy Act-nallakannu

Brazen killings by the Tamil Nadu Government to prevent that individual act should bring CPI senior leader nallakan