ஈரோட்டில் இருந்து 12 பேரை டிரெக்கிங் அழைத்துச்சென்ற பிரபுவிடம் போலீசார் விசாரணை

தேனி: குரங்கணி மலைக்கு ஈரோட்டில் இருந்து 12 பேரை டிரெக்கிங் அழைத்துச்சென்ற பிரபுவிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சென்னிமலையைச் சேர்ந்த பிரபுவை தேனிக்கு அழைத்து சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குரங்கணிக்கு பிரபு அழைத்துச் சென்ற 12 பேரில், 4 பேர் காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

