ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே இடையார்வலசை கிராமத்தில் குளத்தில் மூழ்கி பள்ளி மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். குளத்தில் குளித்த 10ம் வகுப்பு மாணவர் பாலாஜி நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளார்.

Ramnad near drowning high school student offerings

In the village of idaiyarvalasai near ramanathapuram ramnad: immersed in the school pond, reiterating that a student died