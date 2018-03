ஆலங்குளம்: வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள ஆதார் மையம் திறக்கப்படாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். காலை 10 மணிக்கு மேலாகியும் ஒரு ஊழியர் கூட வராததால் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அங்கு காத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

