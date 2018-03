உ.பி., பீகார் இடைத்தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது

லக்னோ/ பாட்னா: உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் மக்களவை மற்றும் சட்டசபை இடைதேர்தல்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று தொடங்கியது. உ.பி.யில் கோராக்பூர், பஹல்பூர் ஆகிய லோக்சபா தொகுதிகளின் எம்.பி.க்களாக இருந்த யோகி ஆதித்ய நாத், கேசவ்பிரசாத் மவுரியா ஆகியோர் முதல்வர் , மற்றும் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றனர். எனவே காலியாக உள்ள இந்த இரு லோக்சபா தொகுதிகளுக்கும், பீகாரில் அரேரியா லோக்சபா தொகுதி என மூன்று லோக்சபா தொகுதிகளுக்கும் பீகாரில் ஜகனாபாத், பஹாபூவா என இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் கடந்த 11-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இத்தேர்தல்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று தொடங்கியது. பீகாரில் ஆர்ஜேடியுடன் கூட்டணி வைத்து நிதிஷ்குமார் முதல்வரானார். துணை முதல்வராக லாலுவின் மகன் தேஜஸ்வி யாதவ் நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் மாட்டு தீவன ஊழல் வழக்கில் தேஜஸ்வியின் பெயர் அடிபட்டத்தை தொடர்ந்து அவரை பதவி விலகுமாறு நிதிஷ் கோரினார். அவர் விலகாததை அடுத்து தான் விலகுவதாக கூறி அந்த கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி ஒரே நாள் இரவில் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சியை தக்க வைத்தார். இதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பது இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் தெரியவரும் என்று கருதப்படுகிறது.

