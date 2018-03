ஈவ் டீஸிங்கால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவி உடல், பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு

கிருஷ்ணகிரி: ஈவ் டீஸிங்கால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவியின் உடல், பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவி தமிழரசி உடலை சொந்த ஊரான தேவிரஹள்ளிக்கு பெற்றோர் எடுத்துச் சென்றனர். மாணவி தற்கொலைக்கு காரணமான பிளஸ் 2 மாணவர்கள் மீது வன்கொடுமை சட்டத்தில் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. பிளஸ் 2 மாணவர்கள் 2 பேரிடமும் கிருஷ்ணகிரி டிஎஸ்பி விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

Source: Dinakaran

