விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மறைவு: குடியரசுத் தலைவர் இரங்கல்

இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மறைவு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பிரபல இயற்பியல் விஞ்ஞானியான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலமானார். அவருக்கு வயது 76. லண்டன் கேம்ப்ரிட்ஜில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் உயிர் பிரிந்ததாக உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.

ஸ்டீபனின் இந்த திடீர் மறைவுக்கு உலகத் தலைவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஸ்டீபன் மறைவு குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம் நாத் கோவிந்த் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் இறப்பு செய்தி சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. அவரது புத்திசாலித்தனம் இந்த உலகத்தை புதிய பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது. அவரது தைரியமும் துன்பத்திலுருந்து போராடும் குணமும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு என்றென்றும் உந்துதலாக இருக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Scientist Stephen Hawking President condoles the death of:

Physicist Stephen Hawking condoling the death of the President of the Republic has Govind Ramnath.

Split resistance