தமிழக அமைச்சர்களின் அலட்சியமே குரங்கணி காட்டுத் தீ உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் : தங்கத்தமிழ்ச்செல்வன் புகார்

மேலூர்: குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்ததற்கு தமிழக அமைச்சர்களின் அலட்சியமே காரணம் என டிடிவி தினகரனின் தீவிர ஆதரவாளரான தங்கத்தமிழ்ச்செல்வன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தேனியிலேய முகாமிட்டிருந்த துணைமுதல்வர் OPS, கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக குரங்கணி மலையில் தீ எரிந்து வந்ததை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என வினவினார். காட்டு தீ பற்றி கவலைப்படாமல் தனது மகனை அரசியலில் முன்னிறுத்தும் வகையில் ரூ.5 கோடி செலவில் நடத்தப்பட்ட விழாவில் பங்கேற்பதிலேயே மும்முரமாக OPS ஈடுபட்டிருந்ததாகவும், தங்கத்தமிழ்ச்செல்வன் சாடினார். தீ விபத்து நடந்த இன்று மேற்கண்ட விழா சுமார் இரவு 9 மணி வரை நடைபெற்றதாகவும், அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உட்பட 4 அமைச்சர்களும் விழாவில் பங்கேற்ற அதே சமயத்தில் குரங்கணி மலையில் பல உயிர்கள் தீயில் கருகி போராடியதையும் சுட்டிக்காட்டினார். ஓ.பி.எஸ் மகன் ஏற்பாடுசெய்திருந்த விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர்கள், அங்கிருந்து விரைவாகச் சென்றிருந்தால், தீ விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை உடனடியாகக் காப்பாற்றியிருக்கலாம். மேலூரில் நாளை தினகரன் அணியின் கட்சிக் கொடி மற்றும் சின்னம் ஆகியவற்றின் அறிமுக நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் விரைவில் அதிமுக-வை கைப்பற்றுவோம் என்றார்.

