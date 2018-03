அனுமதி இல்லாமல் டிரெக்கிங் பயிற்சிக்காக செயல்படும் குடில்கள் : கோத்தகிரியில் அபாயம்

கோத்தகிரி: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி வனத்தில் மலையேறும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் காட்டுத்தீயில் சிக்கினர். தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவத்தை அடுத்து அனைத்து வனப்பகுதியிலும் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள ஆடுபெட்டு பகுதியில் தனியார் தேயிலை எஸ்டேட்டில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு பெங்களூர், சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோவை ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மொத்தமாக குடில்களை வாடகைக்கு எடுத்து தங்குகின்றனர். ஒரு குடிலில் 2 பேர் தங்கலாம். நபர் ஒருவருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கான உணவும் அங்கேயே வழங்கப்படுகிறது. இரவில் குடிலில் தங்குபவர்களை மகிழ்விக்க இசை, ஆடல், பாடல், தீ மூட்டி நெருப்பை சுற்றி ஆடுவது உள்ளிட்டவை நடக்கும். மறுநாள் காலை அருகில் உள்ள வனப்பகுதி மற்றும் கேத்தரீன் வாட்டர் பால்ஸ் பகுதியில் உள்ள மலை உச்சிவரை மலையேற்ற பயிற்சிக்காக அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர். பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலை தளங்களில் இம்மாதிரியான டிரெக்கிங் நடத்துவது குறித்து தகவல்கள் வெளி வருகின்றன. மேலும், டிரெக்கிங் செல்வோர் செல்பி எடுத்து மற்றவர்களுக்கு அனுப்புவது, வலை தளங்களில் பதிவிடுவது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவற்றை கண்டு பலர் ஆர்வக்கோளாறில் பாதுகாப்பு குறித்த எந்த யோசனையும் இன்றி வந்து தங்கி செல்கின்றனர். சிறுத்தை, கரடி, காட்டெருமை உள்ளிட்ட விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ள இந்தபகுதியில் சுற்றுலா துறை, வனத்துறை மற்றும் சம்பந்தபட்ட ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் எவ்வித அனுமதியும் பெறாமல் இக்குடில்கள் பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் மேலே ஏறிச்செல்ல, மரங்களில் கம்பி, கயிறு ஆகியவற்றால் பாலம் அமைத்துள்ளனர். எனவே, அப்பகுதியை சம்பந்தப்பட்ட வனஅதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். குஞ்சபனை ஊராட்சி செயலாளர் ராஜ்குமார் கூறுகையில், ‘தனியார் குடில்கள் இங்கு பல வருடங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது. ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் நாங்கள் எவ்வித அனுமதியும் வழங்கவில்லை’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Direking training without permission for cottages: Kotagiri at risk

Kotagiri: mountaineering training in the forest in theNI district kurangani miscreants caught in bushfires. Ghut