விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 4 பெண் குழந்தைகளின் தாயின் உறுப்புகளால் 7 பேருக்கு மறுவாழ்வு

திருச்சி: திருச்சி அருகே விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 4 பெண் குழந்தைகளின் தாயின் உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்டு 7 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் அடுத்த மலைக்குடிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் குருநாதன். விவசாயி. இவரது மனைவி ஜானகி(36). இவர்களுக்கு ஆர்த்திகா(11), நந்தினி(10), பவானி(9), நாகம்மாள்(7) ஆகிய 4 மகள்கள் உள்ளனர். கடந்த 6ம் தேதி இலுப்பூரில் இருந்து மலைக்குடிப்பட்டி செல்ல, அந்த வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தில் லிப்ட் கேட்டு ஜானகி சென்றார். அப்போது, வழியில் எதிரே வந்த மற்றொரு இரு சக்கர வாகனம் மோதியதில் ஜானகி படுகாயமடைந்தார். இலுப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். பின்னர் அங்கிருந்து திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் ஜானகியின் உடல்நிலை மோசமாக இருந்த நிலையில், நேற்றுமுன்தினம் தில்லைநகரில் உள்ள சிதார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக தெரிவித்தனர். மருத்துவமனையின் உடல் உறுப்பு தானம் பெறும் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோசப், ஜானகியின் கணவர் குருநாதன் மற்றும் உறவினர்களுடன் கலந்து பேசி னார். ஜானகியில் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்தால், பலருக்கு மறுவாழ்வு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ஜானகியின் உடல் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய உறவினர்கள் முன் வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று காலை உடல் உறுப்புகள் ஆபரேஷன் மூலம் எடுக்கப்பட்டன. காலை 8 மணிக்கு இதயம் எடுக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்ட பெட்டியில் வைத்து, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருச்சி விமான நிலையம் கொண்டு செல்லப்பட்டது. 9 மணிக்கு ஏர்இந்தியா விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டு செல்லப்பட்டு, அடையாறில் உள்ள போர்ட்டிஸ் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அங்கு ஒரு நோயாளிக்கு இதயம் பொருத்தப்பட்டது. அதே போல் நுரையீரல் சென்னை அப்பல்லோவுக்கும், இரண்டு சிறுநீரகங்களில் ஒன்று திருச்சி அப்பல்லோவுக்கும், மற் றொன்று காவேரி மருத்துவமனைக்கும், கல்லீரல் சிதார் மருத்துவமனைக்கும், கண் கள் திருச்சி கிஆபெ அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டது. ஜானகியின் உடல் உறுப்புகள் தானத்தின் மூலம் மொத்தம் 7 பேர் மறு வாழ்வு பெற உள்ளனர். கணவர் நெகிழ்ச்சி இதுபற்றி ஜானகியின் கணவர் குருநாதன் கூறுகையில், என்னையும், 4 குழந்தைகளையும் தவிக்க விட்டு மனைவி இறந்தது பெரும் சோகம் அளிக்கிறது. என் குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்ற போகிறேன் என தெரியவில்லை. எனினும் என் மனைவியின் உடல் உறுப்புகள் மூலம் 7பேர் மறுவாழ்வு பெற உள்ளனர். என் மனைவி அந்த 7 பேரின் மூலம் மீண்டும் உயிர்வாழ்வதை நினைக்கும் போது பெருமையாக உள்ளது என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

