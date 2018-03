உஷாவுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய 26 பேருக்கு ஜாமீன்

திருச்சி: காவலர் தாக்கியதில் மரணமடைந்த உஷாவுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய 26 பேருக்கு ஜாமிீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட 26 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி திருச்சி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. திருச்சியில் காவலர் காமராஜ தாக்கியதில், கர்ப்பிணி பெண் உஷா உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Usha to support the staged protests for at least 26 persons on bail

Trichy: attacked policemen died in staged protests in support of Usha 26 people have been awarded for jamin