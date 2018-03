தேனியில் நியூட்ரினோ திட்டத்தை செயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரை

தேனி: தேனியில் நியூட்ரினோ திட்டத்தை செயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. சிறப்பு திட்டமாக செயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரை வழங்கியுள்ளது. மேலும், நியூட்ரினோ திட்டத்தால் கதிர்வீச்சு அபாயம் இருக்காது சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்துக் குழு விளக்கமளித்துள்ளது. இந்திய நியூட்ரினோ ஆய்வகத் திட்டத்தை, சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்துக் குழு முழுமையாக ஏற்றுள்ளது. இனி பொதுமக்கள் கருத்துகளை கேட்க வேண்டியதில்லை எனவும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு கூறியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In order to implement the project in theNI neutrino environmental assessment Committee recommendations

In order to implement the project in theNI: theNI neutrino environmental evaluation Committee has recommended. Sirappan