மதுரையில் இரண்டு கிறிஸ்தவ சபைகள் மீது தாக்குதல்: தமிழ்நாடு ஆயர்கள் குழு கண்டனம்

மதுரை நகரின் இரண்டு இடங்களில் பெந்தோகொஸ்தே சபையின் இரண்டு பிரார்த்தனைக் கூடங்கள் இந்து முன்னணியினரால் தாக்கப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு லத்தீன் ஆயர்கள் குழு கண்டம் தெரிவித்துள்ளது.

தாக்குதல் குறித்து காவல்துறை அளித்த விவரம்:

ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடல் நகர் மற்றும் சிக்கந்தர் சாவடிகளில் உள்ள பிரார்த்தனைக் கூடங்களில் நுழைந்த ஒரு கும்பல் சில துண்டுப் பிரசுரங்களையும் பைபிளின் சில நகல்களையும் எரித்ததோடு, மதபோதகரையும் அவரது நம்பிக்கைகளையும் தவறாக பேசியதாக மதபோதகர் ரவி ஜேக்கப் புகார் அளித்துள்ளார்.

சம்பவத்தன்று அவது ஜெப வீட்டுக்குள் 10 பேர் கொண்ட கும்பல் நுழைந்தது. பைபிளின் சில நகல்களை எடுத்து அவர்கள் சேதப்படுத்தியுள்ளனர். அச்சுறுத்தல் செய்த காட்சிகளையும் இந்த நபர்கள் ஒரு சமூக வலைப்பின்னல் தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்து முன்னணி தொண்டர்கள் 10 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் மூன்று பேர் அடையாளம் காணப்பட்டனர்.

இந்து முன்னணி தொண்டர்களில் சிலர் ஆரம்ப விசாரணையின்போது, தாங்கள் மதமாற்றம் செய்வதைத்தான் எதிர்த்தோமே தவிர, வீடுகளைத் தாக்கவில்லை. சில மத நிறுவனங்கள், தாங்கள் தொடர்ந்து சட்டவிரோதமாக மதமாற்றப் பணிகளை தடையின்றி செய்து வருவதற்காக அவர்கள் செய்யும் சூழ்ச்சியே இந்தப் புகார் என்று தங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் மறுத்தனர்.

சில பிரார்த்தனை வீடுகள் சட்டவிரோதமாக இயங்கிக்கொண்டிருப்பதாகவும், இவை மூடப்பட வேண்டும் எனக் கோரி பொதுமக்களிடமிருந்து புகார் பெற்றுள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு லத்தீன் ஆயர்கள் குழு கண்டனம்

இதற்கிடையில், இத்தாக்குலுக்கு தமிழ்நாடு லத்தீன் ஆயர்கள் குழு இன்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

”பிரார்த்தனையில் ஈடுபடும் கிறிஸ்தவர்களின் அடிப்படை உரிமைகளைப் பறிக்கும் ஒரு முயற்சியே இது. இது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் பிரார்த்தனை செய்வதற்கான உரிமைகளை மறுப்பதும்,

மதச் சார்பின்மை, அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயகம் ஆகியவற்றை அழித்தொழிக்கும் வேலையே இது” என்று கவுன்சிலின் தலைவர் அந்தோணி பாப்புசாமி தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

