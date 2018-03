கோவை: கோவையில் உள்ள கொசமற்றம் நிதி நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் காஞ்சிபுரம், கிராஸ்கட் சாலை, கவுண்டம்பாளையம் கிளைகளிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

