ஆம்பூர் அடுத்த மாதகடப்பாவில் கிராம மக்களால் சீரமைக்கப்பட்ட பாலாறு குட்டை ஏரி

ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே கிராம மக்களே சீரமைத்த ஏரிக்கு கரைகள் கட்டி தர அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆம்பூர் அடுத்த சாணாங்குப்பத்தில் இருந்து சுமார் 25 கிமீ தூரத்தில் மாதகடப்பா மலைகிராமம் உள்ளது. இந்த மலைகிராமத்தில் சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இல்லாததால் அப்பகுதியினர் மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் அவர்களின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் உள்ளது. இங்கு வாழை, கத்தரிக்காய், வெண்டை, தக்காளி உட்பட பல்வேறு பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. இவற்றை அப்பகுதியினர் ஆம்பூர், வாணியம்பாடியில் இருந்து வரும் வியாபாரிகளிடம் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த விவசாய நிலங்களுக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரமாக பாலாறு குட்டை ஏரி உள்ளது. சுமார் 3.5 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த ஏரி புதர்கள் மண்டியும், மண் நிரம்பி தூர் வாரப்படாமல் இருந்து வந்தது. இதனால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெய்த மழை நீர் உரிய முறையில் தேக்கி வைக்க இயலாமல் அப்பகுதியினர் அவதிப்பட்டனர். தற்போது நீர் முழுவதும் வடிந்துவிட்ட நிலையில் கடந்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்பு அப்பகுதியினர் ஒன்று கூடி தாங்களே பணம் வசூலித்து ஏரியை சீரமைக்க முடிவு செய்தனர். 10 முதல் ஆயிரம் வரை பல்வேறு தரப்பினர் இந்த ஏரி சீரமைக்க நிதி வழங்கினர். தொடர்ந்து அப்பகுதியினர் சுமார் 65 நாட்கள் வேலை செய்து இந்த ஏரியை சீரமைத்தனர். மலைப்பகுதிகளில் இருந்து வரும் மழை நீரை சேமிக்க உரிய ஆதாரமாக இந்த ஏரி இருந்து வரும் நிலையில் பொதுமக்களே ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அணுகி அதற்கான தீர்வையும் கண்டு வருகின்றனர். இப்பகுதியை சேர்ந்த பல இளைஞர்களின் சீரிய முயற்சி காரணமாக தற்போது இந்த ஏரி நீர்பிடிப்பு பகுதியாக உருமாறி உள்ளது. மேலும், இந்த ஏரிக்கு கற்களால் ஆன கரைகளை கட்டி உரிய முறையில் சீரமைத்து தர அரசு நிதி ஒதுக்கி தரமான கரைகளை உருவாக்கி தர வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த ஏரியில் நீர் நிரம்பும் பட்சத்தில் உபரி நீரானது சாணாங்குப்பம் ஏரிக்கு சென்று அங்கிருந்து பாலாற்றில் சென்றடையும். இதனால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பலன் பெறும் என அப்பகுதியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

