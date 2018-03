திருவண்ணாமலையில் 2 புதிய மாட்டுச்சந்தைகளால் பொய்கை மாட்டுச்சந்தையில் வர்த்தகம் சரிவு

வேலூர்: வேலூர் பொய்கையில் ஒவ்வொரு செவ்வாய் கிழமையும் மாட்டுச்சந்தை நடைபெறும். இங்கு நாட்டுப்பசு, சீமை, ஜெர்சி, சிந்தி, ரெட்டின், ஓங்கோல், காங்கேயன் காளைகள், உழவு மாடுகள் என சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் வாரச்சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும். வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் மாட்டு வியாபாரிகள் பொய்கை வாரச்சந்தையில் குவிந்து விடுவார்கள். இதில், பசு மாடுகள் 15 ஆயிரம் முதல் 60 ஆயிரம் வரையிலும், உழவு மாடுகள் 20 ஆயிரம் முதல் 1 லட்சம் வரை விற்பனை செய்யப்படும். ஓவ்வொரு வாரமும் சாதாரணமாக 2 கோடி வரை வர்த்தகம் நடைபெறும். இந்நிலையில் நேற்று நடந்த மாட்டுச் சந்தைக்கு வழக்கத்தைவிட கால்நடைகள் எண்ணிக்கை குறைந்து காணப்பட்டது. இதுகுறித்து வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘பொய்கை மாட்டுச் சந்தைக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் 3 ஆயிரம் கால்நடைகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும். ஆனால் இந்த வாரம் 800 மாடுகள் மட்டுமே வந்தன. இதனால் வியாபாரிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேப்பனந்தல், அவலூர்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் புதிதாக மாட்டுச்சந்தைகள் உருவாகியுள்ளது. அதேபோல் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த பரதராமியிலும் மாட்டு சந்தை உருவாகியுள்ளது. வருங்காலத்தில் பொய்கை மாட்டுச்சந்தைக்கு வரும் மாடுகளின் எண்ணிக்கை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது. நேற்று நடந்த மாட்டுச்சந்தையில் 50 லட்சத்திற்கு வர்த்தகம் நடந்தது’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

