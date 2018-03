ஓசூர் – பானஸ்வாடி இடையே பகல் நேர புஷ்புல் சிறப்பு ரயில் சேவை : பயணிகள் வரவேற்பு

ஓசூர்: ஓசூர் – பானஸ்வாடி இடையே பகல் நேர புஷ்புல் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கியது. இதற்கு பயணிகளிடையே மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

ஓசூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பெங்களூரு நகரில் உள்ள பானஸ்வாடி ரயில் நிலையம் வரை பகல் நேரத்தில் புஷ்புல் சிறப்பு ரயில் சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். அதன்படி, நேற்று இந்த ரயில் சேவை தொடங்கியது. பெங்களூரு பானஸ்வாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து காலை 9.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 11 மணியளவில் ஓசூர் ரயில் நிலையம் வந்தடைந்த புஷ்புல் ரயிலுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, காலை 11.15 மணிக்கு பானஸ்வாடிக்கு அந்த ரயில் புறப்பட்டுச் சென்றது. நிலைய பொறுப்பாளர் குமரன், நிலைய மேலாளர் ராக்கேஷ் குமார்சிங் ஆகியோர் புஷ்புல் ரயிலுக்கு மாலை அணிவித்து சேவையை தொடங்கி வைத்தனர். அப்போது, அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து பயணிகளுக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. ஏற்கனவே ஓசூரிலிருந்து பெங்களூருவுக்கு காலை 8.15 மணிக்கும், மாலை 5.50 மணிக்கும் என இரண்டு முறை புஷ்புல் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, பகல் நேரத்தில் மேலும் இரண்டு முறை ஓசூர்பெங்களூரு இடையே புஷ்புல் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேறியுள்ளதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். இரண்டு இன்ஜின் மற்றும் 6 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த புஷ்புல் ரயில் ஓசூரிலிருந்து புறப்பட்டு ஆனேக்கல் ரோடு, ஹலாலிகா, கார்மேலராம், பெள்ளந்தூர் ரோடு, பையனஹள்ளி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்கள் வழியாக பானஸ்வாடி சென்றடையும். மேலும், பையனஹள்ளியிலிருந்து பெங்களூரு மாநகரத்தில் உள்ள மெஜஸ்டிக், பனசங்கரி, கலாசிபாளையம், விதான சௌதா, எம்ஜி ரோடு, விஜயநகரம் ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கும் மெட்ரோ ரயிலக்கு இணைப்பு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

