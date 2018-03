நீர் நிலைகள் வறண்டதால் வயல்களில் இரைதேடி குவியும் பறவைகள்

ஓமலூர்: ஓமலூர் வட்டார கிராமங்களில், நீர் நிலைகள் வறண்டதால் வயல்களில் இரைதேடி மயில் உள்ளிட்ட பறவைகள் கூட்டமாக சுற்றி திரிகின்றன. ஓமலூர் வட்டார கிராமங்களில் கடந்தாண்டு ஓரளவிற்கு மழை பெய்ததால், நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் நிரம்பியது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்ததுடன், விவசாய பணிகளும் சிறப்பாக நடந்தது. இந்நிலையில், தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. நீர்நிலைகளிலும் தண்ணீர் குறைந்து வருவதால், இரை கிடைக்காத பறவைகள், வயல்களில் இரை தேட தொடங்கியுள்ளது. ஏற்காடு மலையில் இருந்து வரும் தண்ணீர், சரபங்கா ஆற்றில் வந்து டேனிஸ்பேட்டை ஏரி, கோட்டேரி, பண்ணப்பட்டி ஏரி ஆகியவற்றை நிரப்பி விட்டு வழியும் உபரி நீர், மீண்டும் சரபங்கா ஆற்றிலேயே கலந்து தேவூர் காவிரியாற்றில் கலக்கிறது. வழியெங்கும் உள்ள ஏரி, குளங்களை நிரப்பி செல்லும் இந்த ஆறும், தற்போது வறண்ட நிலையில் உள்ளது. இதனால் ஓமலூர், காடையாம்பட்டி வட்டார பகுதிகளில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, ஏரிகளிலும் தண்ணீர் இல்லாததால் மயில்கள், நாரை, கொக்கு, நீர்காகங்கள் போன்ற பறவைகளுக்கு போதுமான இரை கிடைப்பதில்லை. கொக்கு, நாரைகள் ஏரிகளின் கரைகள் ஓரமாக உள்ள வயல் வெளிகள், கிணற்றுநீர் பாசனத்தில் விவசாயம் செய்துள்ள வயல்களில் இறங்கி இரை தேடி வருகின்றன. இதனால் பயிர்களும் பாதிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், இதே நிலை நீடித்தால் பறவைகள் அனைத்தும் வேறு பகுதிக்கு இடம் பெயர்ந்து சென்றுவிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

