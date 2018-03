தென் தமிழகத்தில் கன மழை பெய்யும்: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

தென் கிழக்கு அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக, மார்ச் 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் தென் தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இன்று (புதன் கிழமை) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாலச்சந்திரன் கூறியதாவது:

“தென் கிழக்கு அரபிக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியுள்ளது. மினிகாய் தீவுகளுக்கு 320 கிமீ தொலைவில் நிலைகொண்டுள்ள இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நகர்ந்து சென்று வியாழக்கிழமை முதல் வலுவிழக்கக்கூடும்.

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக, மார்ச் 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் தென் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும். வட தமிழகத்தில் உள் மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

இந்த இரு தினங்களில், குமரி கடற்பகுதியில் மணிக்கு 40கி.மீ முதல் 50 கி.மீ வரை காற்று வீசக்கூடும்.

இந்த இரண்டு தினங்களிலும் குமரி மாவட்ட மீனவர்கள், கேரளா, லட்சத்தீவு கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக தூத்துக்குடியில் 20 செ.மீ. மழையும், நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசத்தில் 19 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது” என பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

நெல்லை, தூத்துக்குடியில் இன்று (புதன்கிழமை) கனமழை பெய்து வருவதால் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை அறிவித்துள்ளனர். எனினும், பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது.

