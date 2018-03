ரிஷிகேஷ் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆசிரமத்தில் ரஜினிகாந்த் வழிபாடு

ரிஷிகேஷில் உள்ள சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆசிரமத்திற்குச் சென்று வழிபட்டுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

கடந்த 10ஆம் தேதி முதல் ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ரஜினிகாந்த். இமயமலை, தர்மசாலா, ரிஷிகேஷ் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் உள்ள ஆன்மிக ஸ்தலங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு வருவதோடு, ஆன்மிக குருமார்களையும் சந்தித்து ஆசி பெறுகிறார் ரஜினிகாந்த்.

அந்த வகையில், உத்தராகண்ட் மாநிலம் ரிஷிகேஷில் அமைந்துள்ள சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆசிரமத்திற்குச் சென்று இன்று வழிபாடு செய்துள்ளார் ரஜினிகாந்த். அவருக்கு மாலை அணிவித்து பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

ரஜினிகாந்த் வழக்கமாக ஆன்மிகப் பயணங்களை மேற்கொள்வார் என்றாலும், அரசியல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு அவர் மேற்கொண்டுள்ள இந்தப் பயணம், அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Source: The Hindu

Swami Dayananda Saraswathi Ashram at Rishikesh rajinikanth worship

Swami Dayananda Saraswathi Ashram in Rishikesh to go and has been worshipped by rajinikanth.

