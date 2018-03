பட்ஜெட் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் கடும் அமளிக்கிடையே 2018ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் மசோதா மக்களவையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. #BudgetSession #LokSabha #FinanceBill

புதுடெல்லி: பாராளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு கடந்த வாரம் திங்கட்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இக்கூட்டத் தொடரில் பல்வேறு பிரச்சினைகளை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வருவதால் அவை நடவடிக்கைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் இன்று பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தொடர்ந்து முழக்கங்கள் எழுப்பியதால் அவை நடவடிக்கைக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது. இதனால் மக்களவை 12 மணி வரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 12 மணிக்கு அவை மீண்டும் கூடியபோதும் எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இந்த அமளிக்கு நடுவே, பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் நிதி மசோதாவை நிதி மந்திரி அருண் ஜெட்லி தாக்கல் செய்தார். மசோதா மீது விவாதம் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவையை நடத்த விடாமல் தொடர்ந்து உறுப்பினர்கள் முழக்கங்கள் எழுப்பியதால், எந்த விவாதமும் இன்றி குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை இருப்பதால் எளிதில் மசோதா நிறைவேறி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. #BudgetSession #LokSabha #FinanceBill #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

The budget bill passed in the House of Commons

Opposition members of the amalikidaiye during the financial year, the budget bill in the Lok Sabha for 2018 today complete the same