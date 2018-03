மகசூல் அதிகரிப்பால் சின்னவெங்காயத்தின் விலை கடும் சரிவு- விவசாயிகள் வேதணை

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே மகசூல் அதிகரிப்பால் சின்னவெங்காயத்தின் விலை கடும் சரிவடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த சில நாட்களாகவே சின்னவெங்காயத்தின் விலை வரத்து குறைவு காரணமாக அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தோட்டதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். இதன் காரணமாக தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான செங்கோடப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 100 கணக்கான ஏக்கர்கள் பரப்பளவில் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் சின்னவெங்காய சாகுபடி செய்துவந்தனர். தற்போது அறுவடை தொடங்கியுள்ள நிலையில் வரத்து அதிகரிப்பால் ஒரு கிலோ சின்னவெங்காயம் 15 ரூபாய் முதல் 20 ரூபாய் வரை வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். அதனால் கடும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளதாக கூறும் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் சிலர் சின்னவெங்காயத்தை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி குடவுன்களில் பதுக்கி வைப்பதால் தான் இது போன்ற விலையேற்றம் மற்றும் இறக்கம் இருப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The increase in the price of the sharp fall in yield by shallot-oil farmers counts

