விருதுநகர்: திருச்சுழி அருகே அ.முக்குளத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். விபத்தில் தாய் மற்றும் 6 மாத குழந்தை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Virudunagar bus collided on the vehicle near the two fatal accidents:

Virudhunagar: tiruchuli near b. mukkulam bus collided head-on on the vehicle in the accident, two dead